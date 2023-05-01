شبيبة القبائل-الترجي: توقيف صاحب المنشار الكهربائي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في العاصمة التونسية لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بشاب تم تداول صورته وهو حامل لمنشار كهربائي أثناء مقابلة الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري مساء السبت 29 أفريل 2023 بملعب رادس.

وكان نادي شبيبة القبائل، قد قدم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الترجي التونسي، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الفريقين على ملعب الأخير في ربع نهائي دوري الأبطال.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس السبت، على ملعب حمادي العقربي برادس أحداث شغب واشتباكات بين جماهير الترجي والأمن التونسي وإطلاق قنابل مسيلة للدموع، مما أدى لتأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من نصف ساعة كاملة.