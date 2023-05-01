الجمهورية الصحراوية ترحب بموقف "البريكس"

صرح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سيداتي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "ترحب" بالموقف الذي أعربت عنه مجموعة "البريكس" التي دعت إلى تسوية سياسية من شأنها ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

ونقلا عن وكالة الأنباء الصحراوية، أكد سيداتي أن "جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية رحبتا بالموقف الذي أعربت عنه بلدان مجموعة "البريكس" لصالح تسوية مستدامة يقبلها الطرفان وتحترم قرارات الأمم المتحدة وتسمح أيضا لبعثة الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بتنفيذ مهمتها".

كما ذكر المتحدث بأن مهمة المينورسو تتمثل في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير على أساس مخطط التسوية لمنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) والأمم المتحدة التي وافق عليها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو ومملكة المغرب منذ 1991.

وأضاف سيداتي أن " موقف مجموعة البريكس هو في الواقع رسالة واضحة إلى مجلس الأمن الأممي وإلى الأمم المتحدة بشكل عام لتذكيرهما بأنه حان الوقت لتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهما والمتمثلة في احترام الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وتنفيذ القانون الدولي بشأن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وتحرير الشعوب التي تعاني من نير الاستعمار".

ودعا المتدخل، من جهة أخرى، المجتمع الدولي إلى "دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية" و"الضغط على المحتل المغربي حتى يتوقف عن وضع العراقيل التي تمنع آخر مستعمرة في إفريقيا وشعبها من نيل الحرية".