آيت جودي مدربا جديدا لنجم مڨرة

توصلت إدارة نجم مڨرة، عشية اليوم، إلى اتفاق نهائي مع المدرب عز الدين آيت جودي لتولي العارضة الفنية للفريق لموسم ونصف، ليكون بذلك ثالث مدرب يقود النجم هذا الموسم بعد كل من المدربين عز الدين رحيم والتونسي سمير الجويلي.

وجاء قرار اللجوء إلى خدمات آيت جودي من منطلق قناعة إدارة الرئيس عز الدين بن ناصر بقدرة مدربه الجديد على قيادة الفريق إلى تحقيق هدف البقاء في الرابطة المحترفة والذهاب إلى أبعد نقطة في منافسة كأس الجزائر عقب تأهل رفقاء حمزة بانوح، الجمعة الفارطة، إلى الدور ربع النهائي من هذه المنافسة على حساب شباب برج منايل، حيث يواجه نجم مڨرة في الدور المقبل مضيفه شباب الزاوية على ملعب الإخوة براكني.