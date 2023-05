Insertion professionnelle de près de 20 mille bénéficiaires de l'allocation chômage

Le Directeur général de l'emploi et de l'insertion au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Charaf-Eddine Boudiaf a indiqué, lundi, que près de 20.000 bénéficiaires de l'allocation chômage avaient été insérés dans le monde du travail.

Invité du Forum de la Radio algérienne, Boudiaf a précisé que le nombre total des bénéficiaires de l'allocation chômage a atteint 1.929.000 jusqu'à avril 2023, ajoutant que près de 20.000 concernés avaient été insérés dans le monde du travail dans les secteurs public et privé, soulignant la poursuite de l'opération d'insertion.

Plus de 75.000 concernés par l'allocation chômage bénéficient actuellement d'une formation qualificative à court terme au niveau des centres de formation professionnelle, a fait savoir le responsable qui a ajouté que 102.000 places pédagogiques de formation ont été assurées pour leur permettre d'acquérir les compétences et les qualifications dans les métiers facilitant leur insertion dans le monde du travail.

Il a rappelé que l'allocation chômage est destinée aux primo-demandeurs d'emploi dans le but de les prendre en charge et de les accompagner jusqu'à leur insertion dans des métiers correspondant à leurs qualifications, relevant la mise en place d'une plateforme numérique pour renforcer la coordination entre les différents secteurs concernés notamment le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels pour la réussite de cette opération.

Concernant la politique de l'emploi, Boudiaf a indiqué que l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) constitue "un axe principal" dans le cadre de la stratégie de coordination entre les différents secteurs, mettant l'accent sur l'importance de la numérisation pour simplifier cette opération.

Evoquant le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des diplômés, l'intervenant a affirmé qu'un plus grand nombre de concernés a été touché par l'opération d'insertion définitive dans le monde du travail.

Boudiaf a salué, par ailleurs, les décisions prises, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant notamment la revalorisation annuelle des allocations et pensions de retraite, ce qui signifie, a-t-il dit, que les hautes autorités "accordent un grand intérêt à l'amélioration du cadre de vie des citoyens dont les travailleurs et les retraités".