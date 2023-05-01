استقبال مميز لاتحاد الجزائر .. تصريحات اللاعبين

حظي لاعبو اتحاد الجزائر، مساء اليوم الإثنين، باستقبال مميز من طرف أنصارهم بمطار هواري بومدين الدولي بعد عودتهم من المغرب بتأهل ثمين إلى نصف نهائي كأس "الكاف".

وهتف أنصار "سوسطارة" بحياة ناديهم المحبوب وحيوا اللاعبين بعد دخولهم بهو المطار، مطالبين إياهم بتحقيق الحلم الكبير وهو تحقيق أول لقب إفريقي في تاريخ النادي منذ نشأته سنة 1937.

وحسم النادي العاصمي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعد مقابلة بطولية أمس الأحد، بالعاصمة المغربية الرباط، ضد الجيش الملكي، وذلك رغم الهزيمة بنتيجة 3-2، حيث كانت نتيجة الذهاب بالجزائر حاسمة والتي حسمها زملاء القائد زين الدين بلعيد بهدفين دون مقابل.

تصريحات لاعبي اتحاد الجزائر:

خالد بوسليو: "التأهل لم يكن سهلا، أشكر كل اللاعبين والطاقم الفني والطبي وبالأخص الجماهير.. سنفكر في نصف النهائي ولما لا الفوز بلقب المنافسة".

عبد الكريم زواري: "هذا التأهل يجعلنا نكبر في عين أنصارنا، سنفعل كل ما في وسعنا لإهدائهم لقبا في نهاية الموسم والذي سيكون أجمل هدية لروح أخونا بلال بن حمودة رحمه الله".

سعدي رضواني: "الحمد لله .. التأهل مستحق بالنظر لنتيجتي الذهاب والإياب، نهدي هذا الانجاز لأنصارنا وإن شاء الله سنذهب إلى أبعد نقطة .. وفقني الله في التسجيل ذهابا وإيابا وسأحاول تقديم الإضافة للفريق في قادم المقابلات".

عبد الرحمن مزيان: "نشكر الأنصار الذين جاؤوا وقدموا لنا الدعم في الرباط، نشكر أيضا الطاقم الفني الذي سهر على كل كبيرة وصغيرة وكان له دور كبير في هذا التأهل".

اسماعيل بلقاسمي: "نهدي هذا التأهل لكل الشعب الجزائري وبالأخص أنصار اتحاد الجزائر الذين كانوا ورائنا، التأهل لم يكن سهلا وجاء بعد جهد كبير وبفضل اللاعبين المشكورين على الأداء الذي قدموه فوق أرضية الميدان، وهو نفس الأمر بالنسبة للطاقم الفني، الطبي والإداري، سنسعى إلى إفراح الأنصار مجددا".

أسامة بن بوط: "دخلنا بعزيمة كبيرة من أجل التأهل، نهدي هذا التأهل لشعب الاتحاد .. مقابلة نصف النهائي ضد أسيك ميموزا لن تكون سهلة وهذا طبيعي لأنه كل ما تقدمنا في المنافسة زادت الصعوبة، سندرس المنافس ونتمنى التوفيق من الله".

محمد لمين زماموش: "اتحاد الجزائر قام بواجبه من أجل التأهل إلى نصف النهائي، هدفنا هو بلوغ النهائي والحصول على الكأس الإفريقية، اللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم ونتمنى تحقيق المبتغى".