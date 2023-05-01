مطار الجزائر: خطوات الوصول إلى "الإنزال السريع"

كشفت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الإثنين، عن كيفية الوصول إلى محطة الإنزال السريع المتواجدة بالمحطة الغربية للمطار، والتي فتحت أمام المواطنين مؤخرا.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أن الخطوات التي يجب على المستخدمين إتباعها للوصول إلى محطة الإنزال على النحو الآتي:

1-التوجه إلى موقف المحطة الغربية

2-أخذ مسلك الجسر

3-أخذ تذكرة

4-تجاوز الحاجز

5-إنزال الراكب/الأمتعة (لا يتجاوز 10 دقائق للسيارات و30 دقيقة للحافلات)

5-عند مغادرتكم، يرجى تقديم تذكرتكم لعامل الشباك.

و تم تخصيص 03 ممرات على مستوى فضاء الإنزال السريع:

-الممر الأول على اليمين مخصص للمركبات المرخصة.

-الممر الثاني في الوسط مخصص لمركبات المسافرين وسيارات الأجرة.

-الممر الثالث على اليسار مخصص للحافلات.