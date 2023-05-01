المجلس التشريعي الفلسطيني يشيد بقرار الجزائر

أشاد المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار المجلس الشعبي الوطني الانسحاب من رئاسة "لجنة مكافحة الإرهاب" في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب اختيار كيان الاحتلال الصهيوني في عضويتها.

وجاء في بيان الهيئة الفلسطينية "تابعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني قرار المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الانسحاب من رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب اختيار كيان الاحتلال الصهيوني في عضويتها".

وأضاف ذات البيان "على ضوء ذلك فإن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تؤكد على ما يلي:

نشيد بإعلان المجلس الشعبي الجزائري انسحاب نائب رئيس المجلس النائب منذر بودن من رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي بسبب اختيار الكيان الصهيوني في عضويتها.

نؤكد أن هذا القرار ينسجم مع الموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الاحتلال.

نجدد استهجاننا الشديد لاختيار كيان الاحتلال الإرهابي لعضوية "لجنة مكافحة الإرهاب" في البرلمان الدولي في ظل تصاعد ممارسته العنصرية بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ندعو البرلمانات العربية والإسلامية والمنظمات البرلمانية الدولية كافة أن تحذو حذو البرلمان الجزائري باتخاذ كل ما من شأنه مقاطعة وعزل للاحتلال في مختلف المحافل الدولية".