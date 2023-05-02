أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثالث على التوالي، في ظل توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وانخفضت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، اليوم الثلاثاء بنسبة 3 بالمائة، لتواصل خسائر الجلسات السابقة، خاصة مع توقعات تراجع الطلب على النفط في الصين، وفق ما نشرت وكالة رويترز. وشهدت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية، يوم الجمعة الماضي، مع تراجعها إلى أقلّ من 80 دولارًا للبرميل من خام برنت، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر جويلية المقبل، بنسبة 0.3 بالمائة، لتسجل 79.07 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جوان القادم، بنسبة 0.3 بالمائة، أي بنحو 25 سنتًا، لتسجل 75.41 دولارًا للبرميل.

يشار إلى أن خامي برنت وغرب تكساس كانا قد تراجعا بأكثر من دولار كامل خلال الجلسة الأخيرة في معاملات أمس الإثنين. وبنهاية معاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة 28 أفريل، تراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس، إلى أقلّ من 80 دولارًا للبرميل و73 دولارًا للبرميل على التوالي.