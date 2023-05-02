هذا هو تاريخ إعلان نتائج امتحان إثبات المستوى

أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، على انطلاق امتحان إثبات المستوى بمتوسطة محمد الأمين العمودي بالحراش بالجزائر العاصمة. وفي تصريح صحفي، أكد بلعابد، أن إعلان النتائج سيــكون يوم 31 مــاي الجاري، كاشفا عن تخصيص 17 مركزا لتصحيح الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أن مؤسسة الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد هي مؤسسة ذات ابعاد استراتيجية كبيرة، وقال " نراهن عليها جدا ورأيتم كيف كان عملها في جائحة كورونا وأصبحت خيارا اليوم موازيا لتأمين الدراسة".

وأضاف: "هناك ملف كبير في اليونيسكو يتحدث عن تحول التربية ومن أكبر مرتكزات التحول التعليم عن بعد ولذا نعمل على تطويرها وتمكينها ونفكر في توسيع امتدادها لاحقا".

وتابع: "نتمنى النجاح لهذه المؤسسة ونسعى لإعطائها كل المهام وكل أدوات النجاح وهي في الحقيقة مدرسة الفرصة الثانية وهذا الامتحان موجه لمن غادر مقاعد الدراسة وآلاف من المترشحين للبكالوريا من هذه المؤسسة تحصوا على معدلات جد محترمة".