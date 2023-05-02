السكن: بلعريبي يحدد موعد الانتهاء من البرامج

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الانتهاء من جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة ستكون قبل تاريخ 30 أكتوبر 2023 ، وسيتم توزيعها بمناسبة الفاتح نوفمبر.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، خلال اشرافه على اجتماع لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، أنه تم توزيع قرابة 920 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات وأن الانتهاء من جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة سيكون قبل تاريخ 30 أكتوبر القادم، كما سيتم توزيعها بمناسبة الفاتح نوفمبر

كما كشف بلعريبي، عن موعد انتهاء البرامج التي بلغت نسبة انجازها 50% فما فوق، قبل يوم 30 جوان، مؤكدا على إعادة تنشيط كل الورشات المتوقفة قبل تاريخ 30 جوان 2023.

من جهة أخرى كشف الوزير، أن 123130 وحدة سكنية في صيغة العمومي بالايجاري قيد الانجاز إلى 31غاية ديسمبر.

وأوضح بلعريبي ، أن هذا الرقم موزع على الآتي، 81238 وحدة سكنية قيد الانجاز. و13 ألف سكن متوقفة و28829 غير منطلقة.