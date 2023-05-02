بوسليماني : نعول على الصحافة الالكترونية

قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن اختيار الصحافة الإلكترونية للتكوين يعكس اهتمام الدولة للإعلام البديل

وأ وضح بوسليماني في كلمة له اليوم خلال إشرافه على افتتاح دورة الصحافة الإلكترونية بالمركز الدولي للصحافة، أن اختيار الصحافة الالكترونية كمحور للتكوين من قبل المركز الدولي للصحافة يعكس أهمية الرقمنة التي توليه الدولة أهمية كبرى من خلال تهيئة الأمور المطلوبة كالتكوين وسن القوانين.

وكشف الوزير أن الدولة تعول على المواقع الالكترونية من أجل القيام بدورها بجانب بقية وسائل الإعلام الأخرى للتصدي للادعاءات المغرضة ضد بلادنا.