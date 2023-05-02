حادثة بن علي تعري مرة أخرى كرة القدم الفرنسية

أحدث قرار نادي نانت الفرنسي (غير المحترف)، والقاضي بفسخ عقد لاعبه الدولي الجزائري في صفوف منتخب أقل من 17 عاما، يونس بن علي، بعدما قرر الالتحاق بـ " الخضر" للمشاركة في دورة نهائيات أمم إفريقيا للفئة ذاتها بالجزائر.

رّد اللاعب خلال الندوة الصحفية التي سبقت لقاء الجزائر والسنيغال (يلعب مساء اليوم) كان أكثر احتراما وموضوعية، وأكد بأن المسؤولين في نانت لم يحترموا ما قام به وهو الذي منح الكثير لـ " الكناري" الذي يعشقه منذ الصغر، فتمثيل البلد الأم فرصة غير متاحة للجميع.

الواقعة أسالت الكثير من الحبر عبر وسائل الإعلام الفرنسية لتمتد إلى إنجلترا ودول أخرى خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لاقى بن علي مساندة من قبل بعض اللاعبين الذي ينشطون في مختلف البطولات من خلال منشورات أو ستوريات عبر حساباتهم الشخصية كالدولي السنيغالي ديما با الذي كتب عبر تويتر:" لا أستطيع تصوّر ذلك قولوا لي أن الخبر غير صحيح".

صحف ومواقع فرنسية لم تقف لا بجانب اللاعب ولا النادي، وتفاعلت مع الموقف وفق تفاصيله، لأن ما وقع لم يمهّد له سابقا واللاعب متواجد مع منتخب.

موقع " lejournal delafrique"، تطرق إلى ما حدث ما بن علي وتساءل: "أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما..هل ستأخذ الفيفا إفريقيا على محمل الجد"، من خلال هذا الطرح يبدو أن الأمر سيشكل صداعا آخر للاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي للعبة".

ووفق المصدر ذاته، يبدو أن هناك مشكلتان ظهرتا بشكل مباشر، الأولى هي أن نادي نانت تعامل وفق حقوقه لكن لاعبه بن علي كان من الممكن أن يصبح أقوى من جميع النواحي في بطولة دولية، ويبدو من الصعب كذلك منع لاعب من المشاركة في مسابقة قارية بقميص منتخب بلاده.

من ناحية أخرى، هناك قلق حول كيفية تنظيم الاتحاد الإفريقي لمسابقة لا تدخل ضمن مواعيد الفيفا؟ ربما يتخذ نادي نانت تنظيم هذه المنافسة كذريعة يبرّر بها إقدامه على فسخ عقد بن علي، خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ينص في لوائحه على أن " الأندية، بصفتها أرباب عمل للاعبي كرة القدم، ملزمة بإتاحة لاعبيها للمباريات في التواريخ المحددة في تقويم المباريات الدولية".

ومع ذلك، فإن " كان" أقل من 17 سنة ليس جزءً منها. ماهي العواقب؟ الأندية التي ستشهد عودة لاعبيها من كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما لن تكون قادرة على مطالبة " الفيفا"، بتعويضهم بموجب "برنامج حماية الأندية " الفيفا".

في كل عام، توافق مجلس الهيئة الكروية الأعلى في العالم، على جداول المباريات الدولية، ففي اجتماعها الأخير في رواندا، قررت إنشاء "نافذة لمدة تسعة أيام، مع مباراتين"، في مارس الماضي و "نافذة لمدة تسعة أيام، مع مباراتين" في جوان لذلك لم يتم ذكر التطرق للبطولة المقامة في الجزائر في أي وقت من الأوقات.

وتساءل lejournal delafrique" في الأخير مرة أخرى، حول قدرة الفيفا على أخذ رغبة اللاعبين الأفارقة الشباب الراغبين في المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بجدية وتوليها اهتماما يليق بها.