تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات

كشف رشيد بن عبد الله المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات عن تنصيب لجنة وطنية لحماية الغابات، اليوم الثلاثاء، يترأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية حيث تتكون هذه اللجنة من 13 عضوا ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمديريات العامة.

وأوضح بن عبدالله للقناة الإذاعية الأولى أن دور هذه اللجنة التي تنصب كل سنة هو تنسيقي واستشاري بين مختلف الهيئات لحل كل المشاكل على المستوى الوطني. وأضاف ضيف الصباح أن 04 ملايين و100 ألف هكتار هي المساحة الإجمالية لغابات الجزائر وأن المرسوم التنفيذي رقم 45/87 يجبر مختلف الهيئات للقيام بأعمال وقائية قبل انطلاق حملة الوقاية ومكافحة الحرائق في 01 جوان.

وبخصوص العمليات الاستباقية التي تقوم بها المديرية العامة للغابات، كشف بن عبد الله عن حفر خنادق مضادة للحرائق وفتح المسالك الغابية أو ترميمها. وأكد المتحدث ذاته أن المديرية العامة للغابات وفرت كل الوسائل لضمان تغطية شاملة لمكافحة حرائق الغابات من خلال تنصيب مختلف اللجان الولائية والبلدية لحماية الغابات إلى جانب تخصيص نقاط المياه وكذا توفير 80 سيارة رباعية الدفع ذات سعة من 800 إلى 1000 لتر ليصل العدد الإجمالي إلى 324 سيارة رباعية الدفع.

وأضاف ذات المتحدث، أن كل الولايات تتوفر على رتل متنقل وكذا وجود 544 فرقة متنقلة عبر الوطن وألفين و350عون لإخماد الحرائق مع تنظيم ورشات داخل الغابات مهمتها تنقية الغابات حيث بلغ عددها 800 ورشة.