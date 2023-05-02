الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية

استقبل، اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف أحمد الحنيطي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين

من جهة أخرى، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذه الزيارة تعد فرصة مواتية للعمل من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك إلى أرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين.

ونوه الفريق أول شنقريحة بعلاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين التي يطبعها التفاهم المتبادل وتتجسد من خلال عدة مجالات، وفقا للإرادة والعزيمة التي تحدو السلطات العليا للبلدين