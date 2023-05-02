البليدة تباشر حملة هدم البنايات الفوضوية بالمساحات الفلاحية

باشرت مصالح دائرتي البليدة ووادي العلايق، حملاتها لإزالة كل العوائق والحواجز، التي تم انجازها فوق الأرصفة، والمساحات العمومية دون ترخيص، أو عقد تمليك ، و تشميع والغلق النهائي للمحلات التجارية الفوضوية ، وهدم البنايات المبنية بطريقة غير مرخصة ، فوق عقارات و مساحات فلاحية ، و التي تم الاستيلاء و التعدي عليها ، أو تم بيعها في صفقات مشبوهة غير قانونية ، استدعت تحويل بعض من المستثمرين الفلاحين على العدالة .

حملات القضاء على مثل هذه الأبنية و التوسع بكل أشكاله ، فوق الممتلكات التابعة لقطاع الفلاحة ، و أملاك الدولة و البلدية ، تجندت لها المصالح الوصية مرفوقة بعناصر الأمن و الدرك، في هذه الأيام الربيعية، مست في مرحلة أولى ، المستثمرة الفلاحية بن نحال بحدود دائرة وادي العلايق ،أين وجد أصحاب تلك البنايات و المحلات التجارية، أنفسهم أمام تنفيذ لقرارات إدارية ، لا تقبل لا الطعن و لا التأجيل ، تركتهم يعيشون حالات رعب حقيقي، خاصة و أن منهم من أنفق الملايين على تلك المباني و المحلات لممارسة أنشطة تجارية ، و ليس لديهم أي وثيقة يبررون بها تلك المباني ، بل أن الأمور عرفت جدية في التنفيذ ، و وصل الأمر إلى متابعة أحد المستثمرين الفلاحيين ، و صدور في حقه حكم قضائي ، للتصرف في عقار فلاحي و الاتجار فيه .

وأثارت عملية الهدم و الغلق و التشميع ، و نزع العوائق أو ما أطلق عليها " تحرير الأرصفة " ، و منع عرض منتوجات كيفما كانت طبيعتها ، خارج محيط المحلات التجارية في البليدة ، بما فيها حظر نشر الطاولات و كراسي المقاهي ، دون ترخيص ، ردود فعل من أصحابها مباشرة و المتابعين للحملة الجارية ، و علقوا بأن اللوم يقع في شق على المسؤولين ، و الذين يتوجب مساءلتهم و محاسبتهم، عن غيابهم وقت إنجاز تلك المباني ، خاصة و أن الأمر حدث أمام العيان، و الجميع كان يعلم بما جرى و يجري ، و أنهم يلتمسون من الجهات الوصية، و على رأسهم والي البليدة، خاصة بين من اكتمل بناؤه، أن يتم تسوية وضعياتهم ، بدل هدم و خسران رؤوس أموال ، أنفقوها و هي مصدر رزقهم الوحيد ، و هو المشكل الذي طرحه بشكل كبير ، أصحاب المحلات التجارية ، و التي عرفت تشميعا و غلقا ، ما دام فيه متسع من الوقت ، على عكس من تم ضدهم من قرارات الهدم ، و فقدوا الأمل .