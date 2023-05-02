أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص رفض استلام حليب من ملبنات خاصة بولاية ميلة

وجاء في بيان الوزارة أنه بعد رفض مسؤولي ملبنات خاصة بولاية ميلة مؤخرا، استلام مجمعي حليب البقر بالولاية، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المربين والمنتجين.

حيث تم تحويل المجمعين والمربين بالولاية المذكورة إلى دفع الكميات المنتجة من الحليب إلى مجمع جيبلي نوميديا بولاية قسنطينة بالتنسيق مع والي الولاية.

وأضاف البيان، أنه في ظل عدم قدرته على إدارة هذا الوضع بشكل عاجل والذي يعرض للخطر المنتجين والمربين في الولاية، فقد قررت وزارة الفلاحة إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة.