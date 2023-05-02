مباراة نموذجية لشبان "الخضر"

تنطلق، اليوم، مباريات الجولة الثانية من منافسة كأس إفريقيا للأمم تحت 17 عاما عبر قمة كروية تقليدية بين منتخبي الجزائر والسنغال، ستكون حاسمة في صراع الصدارة التي يتقاسمها المنتخبان ومعها ستكون اختبارا حقيقيا لتشكيلة المدرب أرزقي رمان.

وكان المنتخب الجزائري قد استهل المنافسة بفوز مقنع أمام منتخب الصومال بفضل ثنائية مسلم أناتوف، فيما تغلب منتخب السنغال على نظيره الكونغولي بشق الأنفس وبعد أن أهدر العشرات من الفرص السانحة للتسجيل وبعد أن كان حارسه قد تألق في التصدي لضربة جزاء.

ويملك "الخضر" امتياز يوم راحة إضافيا مقارنة بمنافسهم ومعها عاملا الأرض والجمهور ولو أن العامل الأخير ليس أكيدا في استمرار عزوف الأنصار عن حضور مباريات هذه البطولة حتى تلك التي يكون المنتخب الجزائري طرفا فيها. وستكون مباراة اليوم اختبارا حقيقيا بالنسبة لرفقاء الحارس البارع ماتياس حماش أمام أحد المرشحين البارزين للتتويج بالبطولة وفرصة للتأكيد على ضرورة الرهان عليهم في هذه المنافسة وتحقيق الهدف المسطر، وهو بلوغ المربع الذهبي ومعه ضمان تأشيرة التأهل للمونديال.