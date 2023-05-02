رئيس مجلس الشورى السعودي يشيد بجهود الجزائر

أشاد رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بجهود الجزائر في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، قال رئيس مجلس الشورى السعودي أنه شكر الرئيس تبون على "ما قدمته الجزائر من جهود في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية" وكذا في "دعم مساعي المملكة العربية السعودية في جميع الجوانب"، مضيفا أن الجزائر "كانت من أولى الدول المبادرة بتأييد تلك المساعي" وأن هناك "تنسيق مستمر" بين الجزائر والسعودية في هذا المجال.

وأوضح الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أن اللقاء مع الرئيس تبون كان "مفيدا ومشرقا"، مشيرا إلى أنه نقل له بالمناسبة "تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده".

كما سمح اللقاء بالتطرق إلى العلاقات التي تجمع بين مجلس الشورى بالمملكة السعودية وغرفتي البرلمان بالجزائر.

وأضاف المسؤول السعودي أنه استفاد خلال اللقاء من "توجيهات رئيس الجمهورية ومن التاريخ المشرق للجزائر ومن مساعي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الجزائري، التي انطلقت من آمال وتطلعات وحولت إلى خطة عمل وبرنامج يطبق الآن".

وأشار إلى أنه قام بذات المناسبة باطلاع الرئيس تبون حول "ما يتم حاليا في المملكة العربية السعودية من مساع عديدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والجوانب التي تتعدى حدود المملكة إلى الدول العربية والإسلامية ودول العالم".