L'incident Benali dévoile les failles du football français

La décision du club français FC Nantes de résilier le contrat de son joueur algérien U17 Younes Benali après avoir pris la décision de rejoindre les vers dans les finales de la coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie qui se déroulent en Algérie, a fait beaucoup de bruit et en Algérie et en France.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse d’avant match Algérie Sénégal comptant pour la deuxième journée de la phase de poules du tournoi continental, l’international algérien U17 a assumé pleinement son choix.

Plusieurs médias ont abordé cette question, ,notamment, le site français Le journal de l'Afrique qui s'est interrogé: Affaire Younes Ben Ali : la FIFA prend-elle au sérieux l’Afrique ?

« Deux problèmes se posent, résume la même source. D’un côté, le FC Nantes est dans son droit, mais son joueur aurait pu s’aguerrir lors d’un tournoi international et il semble difficile, moralement parlant, d’interdire à un joueur de disputer une compétition continentale avec les couleurs de sa sélection. De l’autre, il y a un souci : comment la CAF (Confédération africaine de football, ndlr) peut-elle organiser une compétition qui n’entre pas dans les dates FIFA ?

C’est sans doute ce point qui pose problème. Dans ses règlements, la Fédération internationale de football indique que « les clubs, en tant qu’employeurs des footballeurs, sont tenus de mettre leurs joueurs à disposition pour les matches aux dates indiquées dans le calendrier international des matches ». Or, la CAN U17 n’en fait pas partie.

Ce qui a des conséquences : les clubs qui verront leurs joueurs revenir de la CAN U17 blessés ne pourront en effet en aucun cas demander à la FIFA de les indemniser dans le cadre du « Programme de protection des clubs de la FIFA ».