أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجباية العادية يجب أن تغطي نفقات الأجور في المدى القريب، على أن تغطي نفقات التسيير في المدى المتوسط، مشددا على أهمية الإسراع في رقمنة القطاع.

وخلال زيارة تفقدية للمصالح الخارجية لكل من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية، أوضح الوزير أنه "من المستحيل المواصلة في هذا الطريق أين الجباية العادية لا تغطي أجور الموظفين، يجب القيام بمجهود كبير حتى نصحح الوضع في المدى القريب، ونصل في المدى المتوسط إلى تغطية نفقات التسيير من خلال هذه الجباية".

كما أشار فايد إلى أن "وتيرة النفقات ارتفعت في السنوات الأخيرة بهدف تحسين القدرة الشرائية للموظفين"، مشيرا إلى ارتفاعها (النفقات) إلى 1.200 مليار دج بين سنتي 2020-2024، وهو ما يفرض، حسبه، "مواكبته بتحسين التحصيل الضريبي".

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أنه أسدى توجيهات إلى المديرة العامة للضرائب لجعل السنة الجارية "سنة الضريبة على الثروة"، مشددا على أن "التهرب والغش الضريبي أصبح ظاهرة وطنية يجب مكافحتها".