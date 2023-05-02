كهرباء: التوقيع على عقود إنجاز مشروع هام

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، على مراسيم التوقيع على العقود الخاصة بإنجاز مشروع ربط الشبكة الكهربائية المستقلة (PIAT)، قطب عين صالح، أدرار، تيميمون، بالشبكة الكهربائية الوطنية (RIN)، والمُوقعة بين مجمع سونلغاز ممثلة في شركتها الفرعية سونلغاز- نقل الكهرباء و12 شركة وطنية عمومية وخاصة.

تمت مراسيم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، وإطارات من سونلغاز.

وبعد الاستماع إلى عرض مفصل عن المشروع، أكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على "أهمية هذا المشروع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعزيز مكانة الجزائر إقليميا في مجال انتاج ونقل الكهرباء، مُثنيا على مساعي إطارات وعمال سونلغاز لتنفيذ المشروع الاستراتيجي وتأكيدها على انجاز هكذا مشاريع بأيادي وخبرات جزائرية 100 %، كما أشاد الوزير بالخبرة والمهنية التي باتت تتميز بها سونلغاز في إنجاز أكبر المشاريع التنموية عبر كامل التراب الوطني، على غرار هذا المشروع، الذي يتمثل في انجاز خط مزدوج لنقل الكهرباء للضغط العالي جدا 400 كيلو فولط حاسي الرمل- تيميمون ( 700 كلم)، وإنجاز ثلاثة مراكز للضغط العالي جدا 400/220 كيلو فولط في كل من ولايتي أدرار وتيميمون، إلى جانب إدماج توتر 60 كيلو فولط في كل من المنيعة، تيميمون، أدرار وعين صالح، عبر انجاز عدة مراكز من نوع 220/60 كيلو فولط وشبكة نقل 60 كيلو فولط، وهذا كله، يضيف الوزير، يتطلب متابعة تقنية عالية باعتباره مشروع جد هام وبمقاييس عالمية، من شأنه تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية وتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية مع دمج كمية هائلة من الطاقات المتجددة، تنفيذا لبرنامج الانتقال الطاقوي".

كما أشار الوزير، أن هذا المشروع يأتي لتلبية احتياجات جنوب الوطن من الطاقة، ولاسيما للصناعيين والفلاحيين، وكذا خلق فرص للعمل وخلق الثروة، كما أكد الوزير دعمه الكامل لمجمع سونلغاز والشركات الوطنية المتعاقد معها، مشددا على ضرورة احترام آجال التسليم.