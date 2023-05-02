هزيمة ثقيلة لأشبال رمان

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره السنغالي في الجولة الثانية من مقابلات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الجزائر من 29 أفريل إلى 19 ماي 2023.

واصطدم أشبال المدرب أرزقي رمان بخصم قوي جدا تفوق على كل المستويات وحقق فوزا ثقيلا بثلاثية نظيفة على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة وسط حضور جماهيري متواضع.

وسجلت أهداف المباراة من قبل عمارة ضيوف (45+3 و62 ض. ج) ومامادو صواني (86) لصالح السنغال.

هذه النتيجة تضع المنتخب السنغالي في صدارة المجموعة بستة نقاط من فوزين أمام الكونغو والجزائر، فيما يبقى زملاء أناتوف برصيد ثلاثة نقاط من فوز أمام الصومال وهزيمة ضد السنغال.

وبعد هذا المستوى الكبير، يضع "أسود التيرانغا" أنفسهم ضمن أكبر المرشحين للتتويج باللقب، فيما يسعى "الخضر" إلى حسم التأهل إلى ربع النهائي خلال المقابلة الأخيرة من دور المجموعات أمام الكونغو، يوم الجمعة المقبل.