بشار: مخبر علمي يحول أفكاره البحثية إلى مؤسسات منتجة

نجح مخبر الجزيئات البيوفاعلة و فصل التماكب اليدوي قي اقتراح مشروع مؤسسة فرعية بجامعة طاهري محمد ببشار.

وحسب القائمين على هذا المخبر فإن اقتراح هذه المؤسسة يأتي تجسيدا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11- 397، المحدد للقواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني .

واعتبر الفريق الخاص بالمخبر أن هذه مؤسسة تهتم بمرض الحصى البولي وهو مرض معروف منذ العصور القديمة٬ بسبب تكوين حصوات في المسالك البولية. حيث أظهرت العديد من الدراسات الوبائية أن تواتر المرض في ازدياد مستمر في البلدان الصناعية والنامية، ولتحديد الظروف المرضية المسؤولة عن تكوين الحجارة ، من الضروري متابعة التحاليل الفيزيوكيميائية بانتظام التي تساعد الطبيب المختص في توجيه المريض لتفادي تكرار تشكل حصى الكلى.

وتتمة للتصور السابق فإن فريق المخبر يتوقع أن وحدة التحليل هذه تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أولوية وطنية لوزارة التعليم العالي وهي الأمن الصحي للسكان، وذلك من خلال تقديم الخدمات المتعلقة بالتحليل الفيزيائي الكيميائي لحصى المسالك البولية.

وكشف فريق المخبر أن وزير التعليم العالي كمال بداري استحسن هذا المشروع وطلب تقريرا مفصلا عن توتر مرض حصى الكلى بمنطقة بشار والجنوب الغربي والوقوف على الأسباب والحلول والمقترحات من أجل تقديمها لوزارة الصحة والسكان.

في ذات السياق قدم أساتذة المخبر مشاريع جديدة لبحوث تخرج طلبة ماستر شعبة الكيمياء وذلك في إطار مشروع مؤسسات ناشئة، منها مؤسسة تعمل على تحويل مخلفات جريد النخيل إلى مادة السيليلوز التي تدخل في الصناعة الورقية، هذا المشروع سيسمح بتدوير أطنان من هذه المخلفات والاستفادة منها في إرساء صناعة جد مهمة على الصعيد الوطني تكون قريبة من واحات الجنوب الغربي للجزائر، ومشروع آخر في إطار اتفاقية بين المخبر ومديرية الصيد البحري وتربية المائيات يهدف إلى إنتاج أعلاف سمكية من أصل نباتي ذو قدرة تغدية عالية لثلاث مستويات من نمو أسماك البلطي الذي يربى في الأحواض المائية، وإن هذه العلامة المنتجة تعوض بنسبة كبيرة مسحوق الأسماك المستورد الذي يشكل المصدر الأساسي للبروتين في الأعلاف السمكية، كما اقترح الأساتذة مشروع مؤسسة ناشئة لإنتاج العطور من مستخلصات الزيوت الطيارة لنباتات عطرية واسعة الانتشار بمنطقة الجنوب الغربي.

واعتبر الفريق المشرف على المخبر أن المشاريع لقت استحسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء زيارته التفقدية لجامعة طاهري محمد بشار مؤخرا. إن هذه البحوث التطبيقية تحتاج إلى دعم ومرافقة الطلبة الحاملين للمشاريع من أجل تجسيدها والاستمرار في تطويرها.