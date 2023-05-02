اتصالات الجزائر: 700 ألف زبون في عرض الألياف البصرية

حققت اتصالات الجزائر رقما قياسيا جديدا ببلوغها 700 ألف زبون مشترك في عرض الألياف البصرية حتى المنزل، عند تاريخ 30 أفريل الماضي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المؤسسة.

وأوضح ذات المصدر أنه "وكعادتها، تنقلت اتصالات الجزائر إلى منزل الزبون رقم 700.000 المشترك في عرض "إيدوم فيبر" Idoom Fibre على مستوى حي 210 مسكن، سيدي الجيلالي، ولاية سيدي بلعباس، حيث تم منحه هدية رمزية بالمناسبة تمثلت في اشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا".

كما أشار البيان إلى أن "الشبكة النحاسية القديمة بالحي المذكور قد تم تحديثها من خلال الانتقال إلى تقنية الألياف البصرية التي توفر أنترنت ذي تدفق عالي جدا".

وأوضحت المؤسسة أن "عمليات عصرنة وتوسيع شبكات الألياف البصرية FTTH لا تزال متواصلة بصفة تدريجية عبر كافة ربوع الوطن من أجل تلبية احتياجات زبائننا المتزايدة".

وخلصت المؤسسة إلى "تجديد سعيها لمواصلة مجهوداتها وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمالية لتقديم خدمة ذات جودة عالية وتلبية جميع احتياجات زبائنها".