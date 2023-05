L'Algérie s'incline face au Sénégal (0-3)

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) s'est inclinée face à son homologue sénégalaise sur le score de 0 à 3 (mi-temps : 0-1), en match comptant pour la 2e journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie, disputé mardi au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).

Les buts du Sénégal ont été inscrits par le capitaine Amara Diouf (45e+3e et 62e sur penalty) et Mamadou Sawane (86e).

A la faveur de ce deuxième succès, après celui obtenu face au Congo (1-0), le Sénégal prend la tête du groupe A avec six points, devant l'Algérie (3 points), qui s'est imposée lors de la première journée devant la Somalie (2-0).

L'autre match du groupe A, oppose mardi soir (20h00) la Somalie au Congo au stade Nelson Mandela.

Lors de la 3e et dernière journée, prévue vendredi (20h00), l'Algérie affrontera le Congo au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), alors que le Sénégal sera opposé à la Somalie au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Les deux premiers de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifient pour les quarts de finale.