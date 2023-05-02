شباب بلوزداد: رابحي يشدد اللهجة

ترأس رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، مساء اليوم، اجتماعًا في مقر النادي بسعيد حمدين (العاصمة) بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، عزيز رمضاني والمدير العام، ياسين عبدي والعمال، وفق ما كشفت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي.

وحسب ذات المصدر كان الاجتماع فرصة من أجل رسم استراتيجية جديدة ووضع ورقة طريق ملائمة لتسيير النادي باحترافية.

وشدد رابحي –وفق البيان- اللهجة مع كافة الإطارات لفرض الانضباط بما فيه التحلي بالجدية والالتزام بمواقيت العمل، محذرا في الوقت ذاته من "تسجيل أية انزلاقات أو تسيُّب مهني مستقبلاً، لأنه سيتخذ قرارات صارمة مع نهاية الموسم بصفته المسؤول الأول عن الفريق وصاحب القرار ولا يعترف بأي نوع من أنواع المحسوبية في محيط العمل ولا تمارس عليه أيَّة ضغوطات فوقية"، مذكرًا بأن شباب بلوزداد خط أحمر وعلى الجميع حماية مصالحه.

وسيكون شباب بلوزداد على موعد مراطون من المقابلات في البطولة والكأس ابتداء من هذا الجمعة أمام وفاق سطيف، وذلك بعد الإقصاء المخيب من دوري أبطال إفريقيا على يد صانداونز الجنوب إفريقي.