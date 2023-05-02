رمان: حظوظنا قائمة

تحدث مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عن الهزيمة أمام السنغال، عشية اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا التي تحتضنها الجزائر.

وقال رمان "صرحت خلال الندوة الصحفية التي سبقت المقابلة أن المهمة لن تكون سهلة لأننا في مواجهة منتخب قوي بسبب العمل الأكاديمي الذي تقوم به الاتحادية السنغالية لكرة القدم".

وأضاف ذات المتحدث "كنا نتوقع أن تكون ندية كبيرة لكي الشيء الذي أكدنا عليه هو البنية المورفولوجية للمنتخب السنغالي التي صعبت المهمة في تطبيق طريقة لعبنا".

وتابع "لم نرغب في غلق اللعب وأردنا أن نلعب حظوظنا الكاملة في المواجهة غير أننا اصطدمنا بفريق قوي تفوق علينا في الصراعات الثنائية والكرات الثانية".

وحول بقية المشاور أكد رمان أن حظوظ التأهل لا تزال قائمة حيث يكفي الفوز على المنتخب الكونغولي في المقابلة القادمة للتأهل في المرتبة الثانية عن المجموعة الأولى.