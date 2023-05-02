ملتقى وطني حول الارشيف الجزائري العثماني

احتضنت قاعة عبد الحميد بن هدوقة بجامعة البشير الابراهيمي ببرج بوعريريج فعاليات الملتقى الوطني الاول حول الرصيد الارشيفي الجزائري العثماني بين 1816 و 1830 بمشاركة نوعية للباحثين و الدكاترة من مختلف الجامعات الوطنية ،و بحضور عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة الوطنية و الارشيف،و السلطات المحلية المدنية و المنية.

و أوضح مدير الجامعة البروفيسور بوعزة بوضرساية ان الملتقى جاء ليرد على الاقلام المأجورة التي تحاول تشويه تاريخ الجزائر و ربط وجودها بالمستعمر الفرنسي،و هو ما يفنده الارشيف الاكاديمي الموضوعي ،الذي يكشف عن المعاهدات التي ابرمتها الجزائر مع الدول الاوروبية كمملكة السويد و ايرلندا و فرنسا.

و أكد عبد المجيد شيخي في كلمته على اهمية الارشيف العثماني،داعيا الدولة التركية الى تثمين الدور الجزائري و ابرازه من خلال اعطاء اهمية اكبر لدراسة هذا الارشيف،و اعتبر ان الجزائر كان لها دور هام في عهد الدولة العثمانية

و قد شارك في الملتقى اكثر من 40 استاذ و باحث ،من خلال الورشات الخمسة،تناول كل واحد منهم الارشيف الموزع عبر عديد الدول المحيطة بالبحر الابيض المتوسط ارشيف قدره احد المتدخلين ب 18 كيلومتر ،يشهد ان الجزائر دوله لها عمق و كيان في التاريخ منذ القرن السادس عشر ،و كانت سيدة البحر الابيض المتوسط.