البنك الوطني الجزائري يمدد قرضه الموجه للحجاج

مدد البنك الوطني الجزائري خلال هذه السنة عملية تسويق قرضه الموجه للحجاج والمطابق للشريعة الإسلامية، حسبما أكده بيان لهذه المؤسسة المالية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا القرض بدون فوائد القائم على مبدأ "القرض الحسن" والذي أطلق عليه اسم "السبيل"، موجه "للأشخاص الحاصلين على جواز سفر الحج، أو أزواجهم أو أحد أبنائهم أو أصولهم المباشرين"، مضيفا أن "مبلغ التمويل قد يصل إلى 450.000 دج مع مدة سداد تمتد على 24 شهرا منها ثلاثة أشهر مؤجلة، وبدون هامش فائدة".

وكان البنك الوطني الجزائري خلال السنة الماضية، المؤسسة المالية الوحيدة التي استحدثت هذا النوع من التمويل، يذكر ذات البيان.

ومن أجل مرافقة الحجاج في التحضير لأداء شعيرة الحج، فإن البنك يؤكد أنه جند مستخدمي شبكته الخاصة بالصيرفة الإسلامية، والمتكونة من 68 شباكا وثمان وكالات، موزعة على كامل التراب الوطني، من أجل استلام طلبات تمويل الحجاج و دراستها في اقرب الآجال.