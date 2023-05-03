المغرب بأعلى صوت.. نريد "الكان" في ملاعب الموت

كرة القدم أم كرة الدم.. رياضة أُسقِط فيها حرف "القاف" قسرا بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، حتى أفضى "الانفلات الأمني" إلى وفاة مشجعة بالمدرجات.

الفضيحة العابرة للقارات غطت على "الحدث" الكروي الذي شهد تأهل الأهلي المصري لنصف نهائي المسابقة على حساب الرجاء البيضاوي، بل هي فضيحة لم تترك مجالا للإعلام الدولي للحديث بإسهاب عن نتائج المباريات، قياسا بهول الفاجعة التي جعلت المغرب يُسوّق للرأي العام الدولي وجهه الحقيقي، من حيث سوء تنظيم المسابقات والأحداث الرياضية الكبرى، بما يجعل الحديث عن هوية البلد الذي سيخلف غينيا في احتضان "كان 2025" يطفو إلى السطح من جديد، بمعطيات جديدة، تتعلق أساسا بالجانب الأمني الذي يعتبر أحد "المطالب" الأساسية في دفتر أعباء "الكاف" لحسم "خيار الاستضافة".

واللافت في الانتباه، وفلسفة الهيئات الكروية القارية والدولية تتجه إلى إرساء "واجهة" جديدة عن مدرجات الكرة الساحرة ترتكز أساسا على "اقتلاع" كل مظاهر العنف والفوضى التي تنبذها أيضا القنوات الناقلة للمسابقات الباحثة أصلا عن "المشاهد الجميلة" للكرة في الميدان والمدرجات على حد سواء، أن أحداث الدار البيضاء المغربية أتت لـ"تضرب" أي رجاء في تسويق صورة "جميلة آمنة" عن كرة القدم من الملاعب المغربية، وهي ملاعب سبق لها صناعة "فضيحة" من العيار الثقيل حين استضافت كأس العالم للأندية في 2014، بعدما تناقلت نحو 60 قناة عالمية ما جرى بملعب الأمير مولاي عبد الله خلال مباراة كروز أزول المكسيكي وويسترن سيدني الأسترالي، حيث وجد اللاعبون صعوبة كبيرة في اللعب والتعامل مع الكرة بسبب برك المياه المتجمعة.

وإذ شد المغرب العالم بأسره بتسويقه "طوعا" لصورته الحقيقية من حيث سوء التنظيم والتعامل مع المسابقات الكبرى، فإنه قد وضع نفسه قسرا أمام وجه المقارنة، فالذي حدث في مدينة الدار البيضاء المغربية وأحدث صدمة بارتدادات دولية يقابله افتخار الأفارقة بارتقاء التنظيم الجزائري لـ"الشان" و"كان" تحت 17 عاما إلى أسمى الدرجات بملاعب ومرافق متميزة وبحضور قوي للجماهير لكل المباريات دون تسجيل أي أحداث أو تجاوزات، بنفس الصورة الجميلة التي جرت فيها أيضا فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

ويتواجد المغرب اليوم، وهو الذي يستعمل وسائل الضغط على مستوى المكتب التنفيذي لـ"الكاف" للحصول على شرف تنظيم "كان 2025"، أمام مطالب بفتح تحقيق بعد الذي حدث من شغب "قاتل"، يتحمّل مسؤوليته وعواقبه الأمن المغربي بعد ثبوت عجزه عن التعامل مع الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة، وقد فاق عددها عدد التذاكر التي بيعت، بدليل أن أعدادا كبيرة من المشجعين لم يتسن لها دخول الملعب، حتى ساد الاعتقاد بأن العديد من التذاكر تم تزويرها، بما يعزز أكثر من قناعة تواجد المغرب والتنظيم على طرفي نقيض.

وقبل أسابيع أو أشهر عن حسم "الكاف" خيار منح شرف تنظيم طبعة 2025 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، فإن وفاة المشجعة المغربية بملعب الدار البيضاء بسبب أعمال الشغب تضع أعضاء المكتب التنفيذي لـ"الكاف" أمام مسؤولية تاريخية، كون المغرب الذي أدار ظهره لإفريقيا في 2015 ورفض تنظيم "الكان" بحجة مخاوف من انتشار وباء إيبولا بأرضه، وجب، أيضا، تجريده من تنظيم "كان 2025" لتفادي تعريض المسابقة الإفريقية الكبرى إلى انتشار مظاهر العنف فيها.

ولم يعد "استثناء" المغرب من التواجد تحت طائلة لوائح وقوانين الهيئة الكروية الإفريقية إجراء محمود العواقب، فقبول "الكاف" تحمّل آلام أقدام "رفس" المغرب عليها فيما تعلق بمقاطعة "شان 2023" ورفض تنظيم "كان 2015" وفرض إقامة نهائي رابطة الأبطال بملعب واحد وتحديدا بالدار البيضاء، في ماي 2022، رغم أن من واجه الأهلي المصري لم يكن سوى نادي الوداد البيضاوي المغربي، لا يحمل تداعيات بنفس درجة خطورة تداعيات غياب "الضمان الأمني" الذي قد يعرّض، ليس حياة مشجعين مغربيين إلى الخطر فحسب، إنما حياة كل المشجعين الأفارقة الذين سيجدون أنفسهم رهينة "ملاعب الموت" المغربية.

بقي على الهيئة الكروية الإفريقية، وهي تندد بالعنف المسجل بملعب رادس بتونس خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل، وبفوضى تنظيم مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري، ألا تكتفي بالشجب والتحذير والتنديد، لأن الأحداث المأساوية بالملاعب المغربية تفرض على الرئيس باتريس موتسيبي وأعضاء المكتب التنفيذي قطع الشك باليقين بأنهم على قدر المسؤولية، وبالتأكيد، كذلك، أن ذر الرماد في العيون لم يعد تصرفا مجديا، وأنه حان الوقت لردع المغرب بإجراءات عملية تبرز حقا أن إفريقيا تحرص على تنظيم "أعراس" لا "مآتم".