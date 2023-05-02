البطاطا المقلية قد تُسبّب القلق والاكتئاب!

وجد فريقٌ بحثي في مدينة "هانغتشو" الصينية، أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، لاسيما البطاطا المقلية، مرتبط بزيادة خطر الإصابة باضطرابات القلق بنسبة 12%، والاكتئاب بنسبة 7%، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا هذه الأطعمة.



ووفقاً للورقة البحثية، التي نُشرت في 24 أفريل 2023، ضمن دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (PNAS)"، فإن النتائج تؤكد على "أهمية الحدّ من استهلاك الأطعمة المقلية للحفاظ على الصحة النفسية".



قد يؤدي الطعام غير الصحي، والتغذية السيئة، إلى التأثير سلباً على الحالة المزاجية للفرد، حسبما أفادت دراسة سابقة أُشير إليها في سياق الدراسة الصينية الجديدة.



واللافت أن الدراسة الحالية قيّمت 140 ألفاً و728 شخصاً على مدى 11 عاماً، وقد عثر الباحثون على أكثر من 8 آلاف حالة إصابة بالقلق و12,735 حالة إصابة بالاكتئاب وسط المشاركين الذين تناولوا الأطعمة المقلية، بعد استبعاد مَن ثَبتت إصابتهم بالاكتئاب خلال العامين الأولين.



وجد الباحثون أيضاً أن البطاطا المقلية تحديداً أسهمت في زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، بنسبة 2% أكثر من اللحوم البيضاء المقلية، وتبيّن أن المشاركين الذين استهلكوا البطاطا المقلية بانتظام كانوا من فئة الشباب.



في رسالةٍ إلى شبكة CNN الأمريكية، أشار يو تشانغ (أحد الباحثين في الدراسة الحالية)، إلى أنه لا داعي للهلع بشأن التأثيرات السلبية للأطعمة المقلية، لكنه قال في الوقت نفسه: "تقليل استهلاك الأطعمة المقلية، لا سيما البطاطا، قد يكون مفيداً للصحة النفسية والصحة العامة".



شهد عام 2020 زيادةً في حالات الإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب بنسبة 27.6% و25.6% على التوالي، في جميع أنحاء العالم. وهذا ما أشارت إليه الدراسة الحديثة، من خلال تقديرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، حول أن أكثر من 5% من البالغين يعانون من الاكتئاب على مستوى العالم.