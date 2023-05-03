الجلفة: حجز كمية من اللحوم الفاسدة بالبيرين

تمكنت فرقة الشرطة العامة والتنظيم بأمن دائرة البيرين ولاية الجلفة، مؤخرا حجز كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري بالسوق الأسبوعي لمدينة البيرين بالجلفة.

العملية جاءت على إثر دورية مراقبة من قبل عناصر فرقة الشرطة العامة والتنظيم لذات أمن الدائرة على مستوى السوق الأسبوعي لمدينة البيرين، أين لفت انتباههم خمسة (5) هياكل للحوم حمراء وزنها الإجمالي 77 كلغ معروضة للبيع من قبل شخص في العقد الرابع من عمره.

بعد معاينة الكمية المحجوزة من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتهما للاستهلاك البشري، تم إتلافها مع انجاز ملف قضائي ضد المُخَالِف.