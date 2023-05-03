أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن وزارة الدفاع الوطني باشرت إجراءات اقتناء 4 طائرات قاذفة للمياه، بسعة 12000 لتر، روسية الصنع من نوع Beriev من المفترض تسليمها خلال هذه السنة.

وأكد مراد خلال إشرافه رفقة وزير الفلاحة على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات، على اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لمواجهة حرائق الغابات وفق معايير ومقاييس دولية مضبوطة، قائلا: "إنّ تنصيب هذه اللجنة جاء مبكرا هذه السنة من أجل تحضير أفضل للوقاية ومكافحة الحرائق لهذا الموسم".

وأضاف: "حرصنا على اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لمواجهة الحرائق لموسم 2023 وفق معايير ومقاييس دولية مضبوطة في هذا المجال"، مضيفا أن "منذ مطلع شهر جانفي الماضي دعونا الولاة إلى التجند والعمل على التحضير المبكر للحملة الوطنية للوقاية ومحاربة حرائق الغابات، من خلال الشروع في إعداد والمصادقة وتفعيل المخطط الولائي للوقاية ومحاربة حرائق الغابات وإنشاء أحواض مائية تستغل لإخماد الحرائق وتنصيب اللجان المحلية الخاصة بالوقاية ومكافحة حرائق الغابات والوقاية منها، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية مبكرة".

وأكد مراد أنّه تم الانطلاق في أشغال إنجاز مهابط على مستوى 10 ولايات حيث تتراوح نسبة تقدم الأشغال بها بين 10 بالمائة و60 بالمائة ويرتقب استلامها في بداية شهر جوان المقبل، وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بما فيها الوسائل الجوية من خلال ضبط خطط تنسيق بين الوحدات المتوزعة عبر أقاليم الولايات المجاورة.

كما أكد أنّ السلطات العمومية قامت بمباشرة إجراءات استئجار وحجز 6 طائرات قاذفة للمياه مرفقة بطاقم تقني للملاحة الجوية، فيما تمّ الشروع في تطوير طائرات بدون طيار جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.