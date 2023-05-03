تطورات جريمة مقتل أستاذة بسيدي بلعباس

استقيظ صباح اليوم الأربعاء أهالي بلدية المسيد 32 كم جنوب شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس على وقع فاجعة تمثلت في مصرع استاذة لا يتعدى عمرها الـ 35 سنة وذلك اثر تلقيها لطعنات خنجر قاتلة وهي في طريقها إلى مقر عملها بمتوسطة "جلال عبد القادر" بالبلدية المذكورة على يد زوجها المدعو "ب.م" قبل ان تؤكد مصادر محلية اقدام هذا الاخير على الانتحار بعد ان رمى بنفسه في قاع بئر عميق بضواحي البدية المعنية بالجريمة.

وقالت مصادر "الخبر" بأن المدعوة "ر.خيرة" وهي استاذة في مادة الرياضيات كانت في طريقها صوب مقر عملها في حدود الساعة الثامنة والربع من صبيحة اليوم الأربعاء، قبل أن يباغتها زوجها بطعنات خنجر على بعد حوالي مائة متر من المتوسطة، ويهم بالفرار ليتأكد لاحقا خبر انتحاره.

وكانت جل المصادر المحلية قد تحدثت عن وجود خلافات عائلية حادة بين الضحية وزوجها المنتحر، وسط حالة ذهول وحزن كبيرين كانا قد سيطرا على اهالي بلدية المسيد وتلاميذ وعمال مؤسسة "جلال عبد القادر" التي تنتسب اليها الاستاذة المغدورة.