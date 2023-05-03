مصرع أستاذة بطعنات خنجر بسيدي بلعباس

استيقظ صباح يوم الأربعاء أهالي بلدية المسيد 32 كم جنوب شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس على وقع فاجعة تمثلت في مصرع استاذة لا يتعدى عمرها الـ 35 سنة وذلك إثر تلقيها لطعنات خنجر قاتلة وهي في طريقها إلى مقر عملها بمتوسطة "جلال عبد القادر" بالبلدية المذكورة على يد زوجها "ب.م".

وقالت مصادر "الخبر" بأن المدعوة "ر.خيرة" وهي استاذة في مادة الرياضيات كانت في طريقها صوب مقر عملها في حدود الساعة الثامنة والربع من صبيحة اليوم الأربعاء، قبل أن يباغثها زوجها بطعنات خنجر على بعد حوالي مائة متر من المتوسطة، ما عجل بمفارقتها الحياة على الفور بمكان الاعتداء، الأمر الذي أدخل بلدية المسيد الهادئة في حزن عميق.

وكانت المعلومات قد تضاربت بخصوص الأسباب الكامنة من وراء الحادثة، "رغم تأكيد جل المصادر المحلية وجود الضحية في خلاف حاد مع زوجها" فيما لا زالت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا بصدد التحقيق في ما شهدته البلدية المعنية صباح اليوم الأربعاء.