البيض :حجز 2600 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من حجز ما يقارب 2600 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف المشتبه فيــه، وذلك على إثر تحريات ميدانية لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها وجود شخص يبلغ من العمر 72 سنة يقوم بتخزين وبيع المشروبات الكحولية بمسكنه بدون رخصة،

عليه تـم إعداد خطة عمل محكمة أين تم توقيفه وحجز 2544 وحدة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر بـ 31 مليون سنتيم.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري أين صدر في حقه حكم بستة أشهر نافذة وغرامة.