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هل ستكون الوجهة المقبلة لسليماني خليجية؟

رياضة
3 ماي 2023 ()
شاهر.ع
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 رجحت تقارير فرنسية بلجيكية، مغادرة الدولي الجزائري إسلام سليماني لفريقه إندرلخت مع نهاية عقده شهر جوان المقبل.

وكشف موقع " أونز مونديال" ، أن اللاعب حقق ما كان مطلوبا منه منذ التحاقه بالدوري البلجيكي عقب فسخ عقده مع براست الفرنسي، إذ نجح " السوبر سليم" في تسجيل 8 أهداف خلال عشرة مباريات لعبها.

ووصف المصدر ذاته، أن العروض التي وصلت صاحب الـ 34 عاما، تعتبر بمثابة جسر ذهبي إلى محطة أخرى من مشواره الرياضي المميّز.

ويمتلك الهدّاف الأسطوري لـ " الخضر"، عروض ملموسة من قطر والسعودية وفي حال تجسدت فإنها قد تكون آخر محطاته الاحترافية.

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