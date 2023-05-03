تيارت: سارقو الكوابل أمام العدالة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، بوضع 4 أشخاص تحت إجراءات الرقابة القضائية، لاشتباه تورطهم في سرقة كوابل من مادة النحاس لنقل الكهرباء، في إطار جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة والتخريب لملك الغير.

و ذكر بيان مصالح الأمن أن عملية توقيف المشتبه فيهم جاءت إثر بلاغ من مواطن وارد لفرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول، عن قيام مجموعة أشخاص بسرقة كوابل نحاسية ناقلة للتيار الكهربائي للإنارة العمومية بأحد أحياء بلدية عاصمة الولاية، تم توقيف 3 منهم في حدود الرابعة مساء، على متن مركبة، إذ أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كمية من الكوابل قدر طولها 48 متر، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة في الجريمة، و أوقف المتهم الرابع وهو صاحب محل تجاري يشتري مادة النحاس المسروقة و يعيد بيعها، وقدم الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة و التخريب العمدي لملك الغير.