حجز قرابة 13 قنطارا من الكيف قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 02 ماي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بالبليدة.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (42) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (12) قنطار و(56) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (116503) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (160) شخصا وضبطت (30) مركبة و(139) مولدا كهربائيا و(68) مطرقة ضغط و(06) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (22) شخصا آخر وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(09) بنادق صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(156) طن وكذا (3918) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (172271) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (100) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (161) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.