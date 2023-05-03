بن سبعيني يريح مدربه في غلادباخ

أعلن نادي بوروسيامنشغلادباخ الألماني، عودة لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى أجواء التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر:" مانو كوني ورامي بن سبعيني يعودان إلى أجواء التدريبات".

وقال مدرب غلادباخ بشأن إلتحاقهما بالمران الجماعي:" تمكن مانو ورامي من المشاركة في معظم التدريبات مرة أخرى، تبدو الأمور جيدة بالنسبة لهم ".

وأضاف:" نأمل أن يتمكن كلاهما من التدريب بشكل كامل مرة أخرى (اليوم)، ثم سيكونان متاحين مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.

" ذكر أن غلادباخ يواجه بوخوم يوم السبت المقبل، ضمن منافسات " البوندسيلغا".