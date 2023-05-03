عطاف يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

و تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الجزائرية-السعودية وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة والجهود المبذولة لضمان التأطير القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حسب البيان.

كما تم التأكيد بالمناسبة على "دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانية التي تعد رافدا هاما من روافد توطيد الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين".يضيف البيان .