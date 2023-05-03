دولة عربية ضمن عشر دول الأكثر إنفاقا عسكريا

سجل الإنفاق العسكري العالمي رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2022 ، مرتفعًا بنسبة 4.4٪ عن العام السابق.

و انفقت الولايات المتحدة لوحدها أكثر من الدول التسع الأكثر إنفاقا مجتمعة ، بينما شهدت الصين زيادة في الإنفاق العسكري بأكثر من 10٪ مما يجعلها ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري.

وتمثل الولايات المتحدة والصين وروسيا أكثر من نصف (56٪) من الإنفاق العسكري في العالم. وبلغ الإنفاق العسكري مستوى مرتفعًا جديدًا في عام 2022 وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)، ولقد أنفقت البلدان في جميع أنحاء العالم 240 مليار دولار لتسليح نفسها العام الماضي.

بزيادة قدرها 640٪ في الإنفاق العسكري بين عامي 2021 و 2022 ، فإن أوكرانيا ، التي تعيش في حرب ضد روسيا منذ 24 فيفري 2022 ، هي بلا شك البلد الذي زاد إنفاقه العسكري أكثر من أي بلد آخر في العام الماضي. ويخصص البلد الذي يتزعمه "فولوديمير زيلينسكي" الآن ثلث ناتجه المحلي الإجمالي لجيشه ، بينما يتراوح المتوسط العالمي حول 4٪.

و لقد اختارت عدة دول أوروبية أخرى أن تفتح محفظتها النقدية لحماية نفسها في عام 2022. ومن بين هذه الدول فنلندا (+36٪) و ليتوانيا (+27٪) و السويد (+12٪) و بولندا (+11٪).

وجاء ترتيب الدول الأكثر إنفاقا عسكريا كالتالي: 1ـ الولايات المتحدة الأمريكية: 877 مليار دولار 2ـ الصين: 292 مليار دولار 3ـ روسيا: 86 مليار دولار 4ـ الهند: 81 مليار دولار 5ـ المملكة العربية السعودية: 75 مليار دولار 6ـ المملكة المتحدة: 68 مليار دولار 7ـ ألمانيا: 56 مليار دولار 8ـ فرنسا: 54 مليار دولار 9ـ كوريا الجنوبية : 46 مليار دولار 10ـ اليبان: 46 مليار دولار

وغالبا ما يرتبط الإنفاق العسكري باعتبارات جيوسياسية واقتصادية، ومن المهم فهم الأسباب التي تجعل كل دولة تختار إنفاق الكثير من الأموال على جيشها.