ميلان يضع عدلي ضمن صفقة تبادلية

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي يستعد لإقحام لاعبه الجزائري ياسين عدلي المرشح للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في أقرب فرصة ممكنة، ضمن صفقة تبادلية مع نادي ساليرنيتانا صاحب المركز الرابع عشر هذا الموسم في ترتيب منافسة " الكالتشيو".

وأوضح موقع " ميلان ريبورتس"، أن فريق الميلان يريد ضم الظهير الأيسر باسكوالي مازونتشي الذي يعتبره البديل المثالي لثيو هيرنانديز.

وأضاف المصدر ذاته أن " الروسونيري "، يريد التعاقد مع اللاعب الروسونيري البالغ من العمر 27 عامًا من خلال إعارة كل من لورينزو كولومبو وياسين عدلي على سبيل الإعارة، بينما يلتحق ماتزوتشي بالميلان.

يذكر أن ياسين عدلي، فشل في ضم نفسه في نادي الميلان ويسعى فريقه لإيجاد حل له حتى يظفر بثقة مدربه بيولي وذلك من خلال إعارته للأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته.