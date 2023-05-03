اتفاق وشيك بين تونس وصندوق النقد الدولي

عادت الآمال بإمكانية التوقيع على اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، في الفترة القليلة المقبلة، بعد كشف أخبار عن أن الاتفاق بات " قريب جدا"، حيث تحتاج تونس الى 1.9 مليار دولار لتمويل موازنتها

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور لوكالة بلمبورغ ان "صندوق النقد قريب جدا من ابرام الاتفاق مع تونس وانه في الخطوات الاخيرة لذلك"، مضيفا ان "الصندوق بصدد حشد تمويلات كافية اخرى لتمويل برنامج الاصلاحات".

وانعكست هذه المواقف الايجابية على السندات السيادية الدولية التونسية، والتي سجلت ارتفاعا بما يصل إلى 2.3 سنت، بعد دعم آمال في اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبعد لقاء الرئيس قيس سعيّد، ظهر مساء امس، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فريد بلحاج

وقالت الرئاسة التونسية ان اللقاء تناول علاقات تونس مع مجموعة البنك الدولي والمشاريع التي تم تمويلها، في السابق، وأكّد قيس سعيد على دعم الدور الاجتماعي للدولة في معالجة عديد القضايا التي تقتضي اليوم صياغة تصورات جديدة لمنع تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.