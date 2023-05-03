رئيس الجمهورية يشرف على إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، على إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث مايو من كل عام.

وقد جرى هذا الاحتفال بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة، الى جانب ممثلين عن الصحافة الوطنية والدولية المعتمدين بالجزائر.

وبالمناسبة ألقى وزير الإتصال السيد محمد بوسليماني كلمة نوه فيها بمختلف الإصلاحات الجارية في قطاع الاتصال و المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع.

كما جدد التأكيد على دعم الجزائر لنضالات كافة الصحفيين الاحرار وأحرار العالم.