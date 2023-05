Le président Tebboune préside la cérémonie de la journée de la presse

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mercredi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai).

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement, ainsi que de représentants de la presse nationale et internationale accrédités en Algérie.

A cette occasion, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a prononcé une allocution dans laquelle il a salué les différentes réformes en cours dans le secteur de la Communication et les efforts consentis par l'Etat pour promouvoir le secteur.

Le ministre a également réaffirmé le soutien de l'Algérie aux luttes de tous les journalistes libres et de tous ceux épris de liberté dans le monde.