مستقبل ميسي مع باريس سان جرمان يتحدد

قال الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، الأربعاء، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع نادي باريس سان جرمان الذي ينتهي في 30 جوان المقبل.

وأوضح رومانو في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وهو وكيل أعماله أبلغ النادي الباريسي بقرار ابنه منذ نحو شهر.

وقال رومانو: " خلف الكواليس، أصبح واضحا أن والد ليو خورخي أوصل قرار ابنه إلى باريس سان جرمان منذ شهر بسبب مشروع النادي".

وتوترت العلاقة بين ميسي والنادي الفرنسي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا في عامين متتاليين وفوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم، وتلى ذلك تصفير من الجماهير الفرنسية ضد ميسي.

والأجواء مشتعلة للغاية حاليا بين ميسي وإدارة النادي الباريسي، في أعقاب رحلته الدعائية إلى السعودية دون إذن من النادي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن ميسي تلقى عقوبة من النادي بالإيقاف لمدة أسبوعين وخصم راتب أسبوعين، بسبب تلك الرحلة.