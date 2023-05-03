سوناطراك: انتهاء مسابقة انتقاء مناصب الشغل بإليزي

أعلنت شركة سوناطراك عن انتهاء مسابقة الانتقاء التي نظمتها بغرض توفير 199 منصب عمل على مستوى منشآتها بولاية إليزي، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صادر عن سوناطراك.

وجاء في البيان، "انتهت يوم 1 ماي 2023 مسابقة الانتقاء التي نظمتها سوناطراك من أجل سد احتياجاتها لـ 199 منصب عمل في العديد من الاختصاصات على مستوى منشآتها الإنتاجية الواقعة بولاية إليزي".

وأضاف البيان، أن مسابقة الانتقاء تندرج ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، والتي جرت على مستوى مركز التكوين المهني لإن أمناس، بمشاركة 592 مترشح من بين 702 مستدعى من مختلف مناطق ولاية إليزي.

وتم استدعاء الشباب المترشحين لهذه المسابقة وفق آلية الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC المنصوص عليها قانونا والمعتمدة في كل عمليات الانتقاء التي تنظمها سوناطراك عبر كل ربوع الوطن، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت سوناطراك، أن المسابقة أشرف عليها أساتذة المعهد الوطني للبترول وإطارات من مختلف أنشطة سوناطراك ووقفت على معاينتها اللجنة الولائية للتشغيل التابعة لولاية إليزي بحضور إطارات سوناطراك "وتمت في ظروف جيدة وفرت لها سوناطراك كل المتطلبات اللوجستية لإنجاحها".

وتواصلت مسابقة الانتقاء إلى غاية استكمال كل عمليات الفحص المهني، يضيف البيان، في جانبيه النظري والتطبيقي وكذا إجراء عمليات التصحيح بالتوازي على مستوى مركز الامتحان لضمان الإعلان عن نتائجها في أقرب وقت ممكن".