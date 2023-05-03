زيلينسكي: لم نهاجم بوتين

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه بلاده لم تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أن الجيش يقاتل فقط على الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع قادة دول شمال أوروبا في العاصمة الفنلندية هلنسكي.

وردا على سؤال بشأن سبب اتهام موسكو لكييف بمحاولة اغتيال بوتين، قال زيلينيكسي إن "بوتين يحتاج إلى تحفيز شعبه، لأنه لم يحقق انتصارات".

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم، بالضلوع في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

ونفت كييف أي صلة لها بالواقعة التي أفاد بها الكرملين، وقال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها إشارة على أن الكرملين يخطط لهجوم كبير جديد على أوكرانيا.

وعقب إعلان الكرملين بفترة وجيزة، أصدرت أوكرانيا تحذيرات من غارات الجوية على كييف ومدن أخرى.

وتطرق زيلينسكي إلى مساعي انضمام بلاده إلى حلف الناتو، قائلا إن أوكرانيا "هي عضو في حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع"، مجددا تأكيده على المضي قدما في مسار الانضمام لـ"الناتو".