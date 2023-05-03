أمن تلمسان يحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المؤثرات العقلية.

وجاءت القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخص بتخزين وترويج أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية على مستوى وسط مدينة تلمسان. وبعد مباشرة العمل الميداني لقوات الشرطة وترصد نشاطه الإجرامي، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مسكن المشتبه فيه البالغ من العمر 34 سنة، أين تم ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ1494 قرص، ومبلغ مالي قدره أكثر من 10 مليون سنتيم من عائدات ترويج المهلوسات.

وتواصل التحقيق مع الموقوف وأفضى إلى تحديد شركائه الآخرين يتعلق الأمر بشخصين تتراوح أعمارهما بين 22 و34 سنة وحجز مبلغ آخر قدر بأزيد من 02 مليون سنتيم ومركبة من نوع فولسفاغن كانت تستعمل في نقل المؤثرات العقلية. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الثلاثة عن قضية " حيازة، نقل وتخزين مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي قصد البيع بدون رخصة عن طريق جماعة إجرامية منظمة " قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.